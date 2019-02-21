2019-02-21T16:39:07+03:00
Общество

В Самаре неизвестные сковали две машины цепью и потребовали выкуп

Преступники пригрозили владельцам сжечь их «колымаги», если они обратятся в полицию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано СамараФото: Подслушано СамараФото: vk.com
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В Самаре мошенники придумали новый способ, как подзаработать на автомобилистах. В одном из дворов на 6-ой просеке они соединили цепью две припаркованные рядом машины и повесили на ручки их дверей замки. Также злоумышленники оставили владельцам авто малограмотное послание с информацией о том, каким образом они могут получить ключ.

- Ложишь 5000 рублей на карту [номер]. Пишешь на электронную почту. Твой номер ключа № 35. Я пересылаю тебе координаты ключа. Не заплатишь или сообщишь ментам - сожгем твою колымагу, - говорится в записке.

Конечно, автомобилисты на уловку мошенников не поддались и самостоятельно освободили машины от плена. С этим прекрасно справились пара умелых рук и ножовка. Будут ли владельцы авто обращаться в полицию, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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