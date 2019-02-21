В Самаре рухнувшая с крыши дома на Аэродромной глыба льда сломала позвоночник подростку

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-21T17:54:16+03:00

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Во вторник, 19 февраля, в Самаре произошел еще один случай падения снега на человека. На этот раз пострадал 17-летний подросток.

- Все случилось около трех часов дня возле дома 18 на улице Аэродромной в Железнодорожном районе. На подростка с крыши упала наледь. В результате он получил закрытый компрессионный перелом грудных позвонков и поясничного отдела, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следователей, глыба льда рухнула на парня из-за того, что сотрудники управляющей компании - ООО "Мичуринское" - ненадлежащим образом очистили снег и наледь с крыши этого дома.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Сейчас его расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU