Город встал: Самару из-за снегопада сковали 10-балльные пробки
Дорога домой для многих горожан в разы увеличилась по времени
Почти все дороги города окрасились в красный цветФото: Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:
Вечер четверга, 21 февраля, не смог порадовать жителей Самары ни хорошей погодой, ни свободными дорогами. Город накрыл снегопад и как следствие - 10 балльные пробки. В приложении Яндекс.Карты практически все дороги Самары окрасились в красный цвет.
Движение стоит на Московском шоссе, на улицах Ново-Садовой, Советской Армии, Мичурина, Ново-Вокзальной, на Северо-Восточной магистрали, на Авроре и многих других улицах. Проезд затрудняет не только снег, но и несколько ДТП. Все трамвайные остановки переполнены людьми, так как на автобусах и маршрутках быстро доехать до дома сейчас практически нереально.
ИСТОЧНИК KP.RU