2019-02-21T18:12:28+03:00
Общество

Город встал: Самару из-за снегопада сковали 10-балльные пробки

Дорога домой для многих горожан в разы увеличилась по времени
Анастасия ФИЛАТОВА
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Почти все дороги города окрасились в красный цветПочти все дороги города окрасились в красный цветФото: Яндекс.Пробки
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Вечер четверга, 21 февраля, не смог порадовать жителей Самары ни хорошей погодой, ни свободными дорогами. Город накрыл снегопад и как следствие - 10 балльные пробки. В приложении Яндекс.Карты практически все дороги Самары окрасились в красный цвет.

Движение стоит на Московском шоссе, на улицах Ново-Садовой, Советской Армии, Мичурина, Ново-Вокзальной, на Северо-Восточной магистрали, на Авроре и многих других улицах. Проезд затрудняет не только снег, но и несколько ДТП. Все трамвайные остановки переполнены людьми, так как на автобусах и маршрутках быстро доехать до дома сейчас практически нереально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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