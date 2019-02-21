В Самаре на Крымской площади хотят установить маяк

СЕГОДНЯ 19:24 2019-02-21T19:24:23+03:00

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В Самаре завершились общественные обсуждения дизайн-проектов 20 общественных пространств, которые в ближайшее время вынесут на рейтинговое голосование. Проекты благоустройства обсуждались во всех 9 районах города с участием местных жителей. Некоторые из них вызвали замечания. Сегодня, 21 февраля, их рассмотрели с участием специалистов в Доме архитекторов.

К примеру, самарцы предложили добавить в сквере Фадеева ограждение на детской площадке, чтобы кошки и собаки не ходили в песочницу. Также они предложили установить камеры видеонаблюдения, поскольку там будет обустроена шахматная площадка, и некоторые личности могут покуситься на фигурки, а еще предусмотреть парковку для автомобилей.

Кроме того, на собрании обсуждался бульвар Металлургов — один из лидеров отборочного этапа. За него проголосовали 1800 жителей.

- При разработке проекта мы старались сохранить бульвар в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, сделать так, чтобы он вписывался в окружающую среду. В итоге по проекту было всего лишь одно замечание – увеличить количество зеленых насаждений, - рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

Много обсуждений вызвал проект благоустройства Крымской площади. По задумке авторов там могут появиться два арт-объекта: маяк и ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Было предложено написать на плитке названия популярных городов полуострова, как в Голливуде со звездами, но эта идея не очень понравилась общественности — как это мы будем наш Крым ногами топтать? Но, возможно, эта идея все-таки будет воплощена в жизнь.

Итоговое голосование пройдет в Самаре уже в следующие выходные. Оно продлится три дня: с 1 по 3 марта. На нем жители выберут те площадки, которым, по их мнению, наиболее необходимо благоустройство. Пять проектов, которые победят на голосовании, обновят уже в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU