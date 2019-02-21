Железнодорожники готовы к труду и обороне: 10 команд Куйбышевской железной дороги приняли участие в турнире "КП"
Праздник силы, ловкости и мужества прошел в четверг, 21 февраля, на площадке автошколы регионального отделения ДОСААФ. В турнире на Кубок «Комсомольской правды» под названием «Олимпийский десант: а вам слабо сдать нормы ГТО?» соревновались 10 команд железнодорожников.
Отжимания были одним из требований сдачи норм ГТОФото: Альберт ДЗЕНЬ
Сотрудники Куйбышевской железной дороги показали, как умеют управлять автомобилем, разбирать-собирать автомат Калашникова, стрелять из винтовки, отжиматься и даже метать ножи. По итогам подсчета баллов в семи дисциплинах судьи назвали победителей.
Третье место заняла команда ремонтной части, второе – команда профсоюзного комитета, первое – связисты Куйбышевской железной дороги. Все победители получили призы, дипломы и памятные медали.
ИСТОЧНИК KP.RU