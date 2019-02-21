2019-02-21T19:40:25+03:00
Общество

Железнодорожники готовы к труду и обороне: 10 команд Куйбышевской железной дороги приняли участие в турнире "КП"

Первое место досталось связистам
Анна ФЕДОРОВА
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Железнодорожники показали свои умения по сборке и разборке автоматаЖелезнодорожники показали свои умения по сборке и разборке автоматаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Праздник силы, ловкости и мужества прошел в четверг, 21 февраля, на площадке автошколы регионального отделения ДОСААФ. В турнире на Кубок «Комсомольской правды» под названием «Олимпийский десант: а вам слабо сдать нормы ГТО?» соревновались 10 команд железнодорожников.

Отжимания были одним из требований сдачи норм ГТО Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Отжимания были одним из требований сдачи норм ГТОФото: Альберт ДЗЕНЬ

Сотрудники Куйбышевской железной дороги показали, как умеют управлять автомобилем, разбирать-собирать автомат Калашникова, стрелять из винтовки, отжиматься и даже метать ножи. По итогам подсчета баллов в семи дисциплинах судьи назвали победителей.

Третье место заняла команда ремонтной части, второе – команда профсоюзного комитета, первое – связисты Куйбышевской железной дороги. Все победители получили призы, дипломы и памятные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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