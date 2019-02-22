2019-02-22T12:06:06+03:00
Происшествия

Под Сызранью на трассе М-5 легковушка залетела под фуру: пострадали четыре человека

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и оказался на встречной полосе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 21 февраля, примерно в 17:30 на 907 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль Datsun и большегруз Renault.

- 44-летний водитель легковушки двигался в направлении Тольятти. Он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Там автомобилист столкнулся с грузовиком под управлением 35-летнего мужчины. Удар пришелся на левую заднюю часть Datsun, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали четыре человека: 49-летнего мужчину и 44-летнюю женщину госпитализировали в больницу, а еще две женщины 44-х и 62-х лет от госпитализации отказались. Все пострадавшие находились в салоне легковушки. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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