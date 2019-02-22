2019-02-22T15:29:17+03:00
Общество

«Это новый пранк?»: самарцы сняли на видео, как возле ТЦ «Аврора» средь бела дня похищают человека

Правоохранители проводят проверку по факту размещенного в соцсетях ролика
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неизвестные затолкали парня в багажник иномарки и скрылисьНеизвестные затолкали парня в багажник иномарки и скрылисьФото: скриншот с видео
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Недавно в соцсетях появился ролик, на котором запечатлен момент похищения человека. Судя по кадрам, действие происходит в Самаре на остановке общественного транспорта напротив торгового центра «Аврора».

Очевидцы запечатлели, как к остановке подъезжает черный автомобиль BMW, а затем из него выходят люди в масках. После этого они подбегают к парню, якобы ждущему автобус, и насильно заталкивают в багажник своей машины. На защиту молодого человека сразу встали прохожие. Они попытались отбить его у похитителей, но им это не удалось. Машина вместе с похищенным быстро уехала в неизвестном направлении.

- Что за цирк на Аэродромной у ТЦ «Аврора»? Смешно смотреть. А пожилые люди восприняли все это всерьез и до сих пор наверняка считают, что человека похитили, переживают, - написал дорожный активист Алексей Морозов у себя на странице в Твиттере.

Многие интернет-пользователи предполагают, что данное видео — дело рук пранкеров, которые разыгрывают людей ради просмотров и лайков в соцсетях. В пользу этой версии говорит то, что «очевидец» начал снимать видео заранее, когда еще машина только подъезжала к остановке и ничто не предвещало беды. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Все материалы направлены в СУ СК по региону. Правоохранителям предстоит разобраться в том, было ли похищение человека настоящим, и кто причастен к этому происшествию.

Похищение человека в Самаре на ул. Аэродромной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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