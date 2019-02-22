2019-02-22T21:33:32+03:00
Происшествия

В Самаре пенсионерка погибла под колесами мусоровоза, выбрасывая отходы

Водитель грузовика просто не заметил бабушку из-за снега
Евгения ВАСИНА
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Фото: ДТП 163 Самара/Vk.comФото: ДТП 163 Самара/Vk.com
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Трагическое ДТП произошло в Самаре в четверг, 21 февраля. Водитель мусоровоза «Скания» двигался задним ходом во дворе дома 101 на ул. Мориса Тореза. Как сообщают очевидцы, в это время пожилая женщина решила выбросить мусор. В условиях снегопада мужчина не заметил пенсионерку, она двигалась попутно по ходу движения грузовика. В результате женщина оказалась под колесами мусоровоза. Это произошло примерно в 18:49.

На место ДТП вызвали медиков, однако бабушка от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда «скорой».

- В настоящие время по факту ДТП проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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