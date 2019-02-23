Полузащитник самарских "Крыльев" Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение юной грузинской футболистки

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-23T10:34:30+03:00

Этот поступок 26-летнего игрока сборной Грузии вызвал шквал положительных постов в соцсетях от местных любителей футбола

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Хавбек "Спартака", выступающий до конца сезона за самарские "Крылья Советов" Джано Ананидзе решил помочь юной коллеге - 18-летней фтболистке грузинской команды "Мартве" Нино Гургенидзе. Девушка тяжело заболела, ей требуется операция в Германии. В социальных сетях был объявлен сбор средств, однако игрок" Крыльев" одним переводом закрыл весь сбор. Теперь девушка может отправляться на лечение.

- Это поступок достойный настоящего мужчины. Спасибо, Джано, - пишут фанаты в социальных сетях.

Команда "Мартве" выступает в чемпионате Грузии. Нино Гургенидзе также играет за сборную "Азербайджана".

Джано Ананидзе подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона, в Самаре он находится в аренде. В "Спартаке" игрок с 2009 года. Играл в аренде в "Ростове", в этом клубе забил три гола и сделал восемь голевых передач - это улчший результат игрока в российском чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU