2019-02-24T10:31:59+03:00
Звезды

Живые скульптуры, танцы и улыбки: в Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"

Для тех, кто пропустил первый день фестиваля, организаторы придумали насыщенную программу на сегодня.
Евгения ВАСИНА
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Начнется фестиваль в 14 часовНачнется фестиваль в 14 часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Четыре основные площадки, театральные преферансы, танцевальные и музыкальные выступления, а еще мастер-классы, выставки, живые скульптуры, мимы, ходулисты, аллея художников, ресторанная и базарная аллеи – все это многое другое про зимний фестиваль «Пластилиновый дождь».

Фестиваль проходит 23 и 24 февраля в гостеприимных стенах молла «Аврора».

Первый день фестиваля уже отгремел, но сегодня программа будет не менее насыщенной.

Так на главное площадке выступят танцевальный проект «PLЯSKI», театры «Пластилиновый дождь», «Мимо Крокодил», «Странствующие куклы господина Пэжо», театр светового перфоманса «Светлица», «Альметьевский уличный театр».

В это время на музыкальной площадке: «Босиком», «ПОDЗВЁЗDАМИ», «Near Jazz», «MarViSla», «Los Samarianos», «Монокль», «Сабатаж», «White Coffee», «Aleksandra's band» & «Американо», «Василий Походун Бэнд», а также Роман Кузнецов и «LIFT».

А на малой площадке пройдут мастер-классы от танцевальной студии «Лето», школы танцев «Бруклин», а также выступил театр пантомимы «ГримАсы».

Полную программу фестиваля ищите здесь.

Первый день посетила наш фотограф Светлана Маковеева, она уже отобрала для вас самые интересные фото. Посмотреть их можно в нашей галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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