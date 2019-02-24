2019-02-24T10:58:44+03:00
Происшествия

В Самаре задержали 16-летнего угонщика

Юношу выдали нервы
Евгения ВАСИНА
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Далеко угонщику уехать не удалосьДалеко угонщику уехать не удалось
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Патрулируя улицы, сотрудники Росгвардии заметили подозрительного водителя. Мужчина на автомобиль ВАЗ-21102 ехал по улице Егорова в Куйбышевском районе Самары, заметив машину Росгвардии, он явно занервничал, начал отворачиваться и прятать лицо.

Сотрудники Росгвардии решили проверить, почему мужчина так на них реагирует. Во время беседы с молодым человеком, правоохранителям по радиостанции сообщение об угоне автомобиля. Приметы угнанного авто полностью подходили под описание обнаруженной ими вазовской «десятки», с водителем которой они разговаривали.

В итоге 16-летнего угонщика задержали и передали полицейским. По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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