В Самаре задержали 16-летнего угонщика

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-24T10:58:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Патрулируя улицы, сотрудники Росгвардии заметили подозрительного водителя. Мужчина на автомобиль ВАЗ-21102 ехал по улице Егорова в Куйбышевском районе Самары, заметив машину Росгвардии, он явно занервничал, начал отворачиваться и прятать лицо.

Сотрудники Росгвардии решили проверить, почему мужчина так на них реагирует. Во время беседы с молодым человеком, правоохранителям по радиостанции сообщение об угоне автомобиля. Приметы угнанного авто полностью подходили под описание обнаруженной ими вазовской «десятки», с водителем которой они разговаривали.

В итоге 16-летнего угонщика задержали и передали полицейским. По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU