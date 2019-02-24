«Нарвал для себя»: в Самарской области задержали мужчину с марихуаной

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-24T14:10:16+03:00

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Правоохранители задержали в поселке Безенчук подозрительного 46-летнего мужчину. Во время досмотра в присутствии понятых в правом кармане куртки задержанного нашли прозрачный пакетик, внутри которого было вещество растительного происхождения коричневого цвета. Как позже сообщили специалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, этим вещество оказалась «Марихуана», вес вещества - 16,88 граммов.

Полицейские узнали, что задержанный на учете у нарколога не состоит, наркотические средства употребляет эпизодически с 2014 года. Во время допроса мужчина пояснил, что в феврале нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка для себя, с целью личного употребления. По данным полиции, мужчина ранее судим за аналогичное преступление, не работает.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальное наказание по этой статье - лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU