2019-02-25T09:53:44+03:00
Общество

В Самаре могут расширить улицу Ново-Вокзальную

Речь идет об участке от Ставропольской до Московского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Расширение Ново-Вокзальной потребует изъятие участков и перенос сетейРасширение Ново-Вокзальной потребует изъятие участков и перенос сетейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары предложили расширить улицу Ново-Вокзальную от улицы Ставропольской до Московского шоссе. Поводом для этого послужили постоянные пробки на этом участке.

- Уже 12 лет наблюдаю картину, когда скорая стоит в пробке от улицы Ставропольской вверх по Ново-Вокзальной до самого Московского шоссе. Прошу рассмотреть в 2019 году расширение данного участка для спецтранспорта, - обратился к чиновникам в Твиттере местный житель.

В департаменте транспорта Самары с этим предложением согласились. Представители ведомства заявили, что готовы проработать вопрос расширения дороги с департаментом градостроительства.

В депстрое, в свою очередь, сообщили, что расширение проезжей части — это уже реконструкция, а для этого нужно разработать много различной документации: проект планировки территории и проектно-сметную документацию. Кроме того, потребуется перенести все сети с газонов и, возможно, изъять земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»
В Самаре коммунальщики обнародовали «позорный» список должников за холодную воду
Жителя Самарской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсети
В Самаре водитель Daewoo сбил на «зебре» женщину
Стало известно, кто займется восстановлением обвалившейся крыши дома Челышева
В Самарской области средняя зарплата выросла до 40,6 тысяч рублей
Самарчанок приглашают незабываемо и с пользой для себя провести 8 марта
В Самарской области виновник ДТП возместил 70 тысяч рублей сбитому пешеходу только после вмешательства приставов
Самарец продает антикварный перстень конца XIX века
Небо разукрасили яркие кайты: в Тольятти прошел этап Кубка мира по сноукайтингу
«Мега-Лада» стала чемпионом России по мотогонкам на льду
В Чапаевске пенсионерка попалась на продаже «синтетики»
«Лада» сыграет все матчи 1/8 финала ВХЛ против «Сокола» в Тольятти
В Самаре построят 22-этажный дом с квартирами для детей-сирот
Волейбольная «Нова» в Самаре уступила лидеру Суперлиги «Зениту-Казань»
Хоккеисты ЦСК ВВС в гостях обыграли ХК «Буран»
В Самарской области задержали серийных похитителей мусорных контейнеров
ХК «Лада» из Тольятти на выезде уступил «Рязани» со счетом 5:3
В Тольятти ищут водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал
В Самаре пьяный таксист застрял во дворе