В Самаре могут расширить улицу Ново-Вокзальную

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-25T09:53:44+03:00

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Жители Самары предложили расширить улицу Ново-Вокзальную от улицы Ставропольской до Московского шоссе. Поводом для этого послужили постоянные пробки на этом участке.

- Уже 12 лет наблюдаю картину, когда скорая стоит в пробке от улицы Ставропольской вверх по Ново-Вокзальной до самого Московского шоссе. Прошу рассмотреть в 2019 году расширение данного участка для спецтранспорта, - обратился к чиновникам в Твиттере местный житель.

В департаменте транспорта Самары с этим предложением согласились. Представители ведомства заявили, что готовы проработать вопрос расширения дороги с департаментом градостроительства.

В депстрое, в свою очередь, сообщили, что расширение проезжей части — это уже реконструкция, а для этого нужно разработать много различной документации: проект планировки территории и проектно-сметную документацию. Кроме того, потребуется перенести все сети с газонов и, возможно, изъять земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU