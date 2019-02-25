«Лада» сыграет все матчи 1/8 финала ВХЛ против «Сокола» в Тольятти

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-25T09:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

«Лада» и красноярский «Сокол» сыграют все матчи 1/8 финала Кубка Петрова (плей-офф ВХЛ) в Тольятти. Такое решение приняли из-за того, что в Красноярске со 2 по 12 марта будет проходить зимняя Универсиада, сообщает пресс-служба «Лады».

- В связи с тем, что в Красноярске в период со 2 по 12 марта 2019 года будет проходить XXIX Всемирная зимняя Универсиада руководство хоккейного клуба «Сокол» обратилось к руководству «Лады» с просьбой провести все матчи 1/8 финала Кубка Петрова в Тольятти. Руководство тольяттинского клуба пошло навстречу красноярцам, - говорится в сообщении.

Фото: ХК "Лада"

Игры между «Ладой» и «Соколом» пройдут 28 февраля, 1 и 4 марта, а также, если потребуется, 5 и 8 марта. Встречи начнутся в 19:00.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата ВХЛ тольяттинцы заняли 5 место, «Сокол» - 12-ое.

ИСТОЧНИК KP.RU