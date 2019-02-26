В Самаре сквер или улицу могут назвать именем купцов Шихобаловых
В Самаре хотят увековечить имя крупнейших купцов и меценатов Шихобаловых. Их фамилию могут присвоить какому-нибудь скверу, площади или улице города. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- У нас есть предложение: назвать Шихобаловским сквер на углу улиц Садовой и Ленинградской или скверик рядом с Покровским Собором и Шихобаловской больницей. К слову, до революции нынешняя улица Ленина уже носила имя Шихобаловых, - поделился народный избранник.
По словам Александра Хинштейна, о переименовании улиц или скверов речи не идет. Имя Шихобаловых присвоят либо какой-либо безымянной площади, либо улице в новых микрорайонах.
ИСТОЧНИК KP.RU