В Самаре сквер или улицу могут назвать именем купцов Шихобаловых

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-26T10:35:58+03:00

Купцы Шихобаловы оставили после себя в Самаре больницу, Покровский собор, картинную галерею и многое другое

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В Самаре хотят увековечить имя крупнейших купцов и меценатов Шихобаловых. Их фамилию могут присвоить какому-нибудь скверу, площади или улице города. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- У нас есть предложение: назвать Шихобаловским сквер на углу улиц Садовой и Ленинградской или скверик рядом с Покровским Собором и Шихобаловской больницей. К слову, до революции нынешняя улица Ленина уже носила имя Шихобаловых, - поделился народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, о переименовании улиц или скверов речи не идет. Имя Шихобаловых присвоят либо какой-либо безымянной площади, либо улице в новых микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU