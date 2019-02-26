2019-02-26T13:57:50+03:00
Происшествия

В Сызрани трое парней избили таксиста и отобрали у него "Ладу Гранту"

Подозреваемые задержаны, сейчас силовики продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Сообщение о случившемся поступило в полицию ближе к 12 ночиСообщение о случившемся поступило в полицию ближе к 12 ночиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера вечером, 25 февраля, у дома на улице Зеленой в сызранском поселке Уваровка напали на 28-летнего водителя такси "Везет" Владимира С. Примерно в 23-30 трое неизвестных избили мужчину и уехали на его "Ладе Гранте".

- Машину сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе недалеко от Уваровки. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Злоумышленниками оказались трое парней, двоим из которых 23 года, одному 22. Один из них уже судим за совершение кражи. Сейчас разбирательства по ситуации продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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