В Сызрани трое парней избили таксиста и отобрали у него "Ладу Гранту"
Вчера вечером, 25 февраля, у дома на улице Зеленой в сызранском поселке Уваровка напали на 28-летнего водителя такси "Везет" Владимира С. Примерно в 23-30 трое неизвестных избили мужчину и уехали на его "Ладе Гранте".
- Машину сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе недалеко от Уваровки. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Злоумышленниками оказались трое парней, двоим из которых 23 года, одному 22. Один из них уже судим за совершение кражи. Сейчас разбирательства по ситуации продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU