В Тольятти обнаружен труп изрезанного ножом пенсионера, в убийстве подозревают его 83-летнюю жену

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-26T14:22:42+03:00

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Вчера утром, 25 февраля, в квартире дома на улице Ушакова в Тольятти был обнаружен труп человека. Там нашли 82-летнего местного жителя с явными признаками насилия на теле.

- У погибшего зафиксировали колото-резаные раны груди и ссадины на руках и туловище. Мужчина не судим, проживал с супругой по этому адресу, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте работали правоохранители. У них уже есть подозреваемая - 83-летняя жена жертвы. Сейчас женщину поместили в психоневрологический диспансер. По факту происшествия стражи порядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. С места событий изъято несколько ножей. Возможно, именно одним из них и было совершено преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU