В Самарской области женщина с доской напала на машину скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-26T16:50:50+03:00

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Жители Самарской области обсуждают видео, которое недавно появилось в соцсетях. На кадрах видно, как разъяренная женщина сначала стучит руками по стеклам машины скорой помощи, а затем бросает в лобовое стекло доску и разбивает его. Все это сопровождается отборными ругательствами в адрес медиков. Авторы ролика утверждают, что он был снят 12 февраля в поселке Мирный в Красноярском районе.

- Медиков вызвали сожителю женщины. Он был пьян, и у него вроде случился приступ эпилепсии. Женщина начала вести себя неадекватно еще в квартире, поэтому фельдшер, испугавшись за свое здоровье, ушла оттуда и вызвала полицию, - рассказывают в соцсетях местные жители.

По словам соседей женщины, она склонна к скандалам и постоянно ругается со своим сожителем. По какой причине дама разъярилась на фельдшеров скорой помощи и чем закончился конфликт, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU