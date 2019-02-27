На трассе М-5 в Самарской области столкнулись два автобуса и грузовик
По данным МЧС, в аварии пострадал один человек
Все транспортные средства ехали друг за другомФото: Архив "КП"
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В ночь на среду, 27 февраля, на 1148 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе произошло серьезное ДТП. Там примерно в 00:10 столкнулись два автобуса и КамАЗ.
- Водитель автобуса HINDUSTAN Ambassador не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» едущий впереди автобус. После удара второй автобус продолжил движение и врезался в грузовик, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, на момент аварии пассажиров в автобусах не было. На месте происшествия работали пожарные. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате случившегося пострадал один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU