2019-02-27T16:14:34+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись два автобуса и грузовик

По данным МЧС, в аварии пострадал один человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все транспортные средства ехали друг за другомВсе транспортные средства ехали друг за другомФото: Архив "КП"
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В ночь на среду, 27 февраля, на 1148 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе произошло серьезное ДТП. Там примерно в 00:10 столкнулись два автобуса и КамАЗ.

- Водитель автобуса HINDUSTAN Ambassador не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» едущий впереди автобус. После удара второй автобус продолжил движение и врезался в грузовик, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, на момент аварии пассажиров в автобусах не было. На месте происшествия работали пожарные. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате случившегося пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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