2019-02-27T18:40:31+03:00
Происшествия

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и двух его заместителей

Об этом в эфире радио «КП»-Самара» сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Евгения ВАСИНА
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Обвинили их в получении взяткиОбвинили их в получении взяткиФото: Архив "КП"
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В среду, 27 февраля стало известно об еще одном громком аресте в Самарской области. Как сообщил Александр Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда - Самара» в Тольятти арестовали начальника отдела надзорной деятельности МЧС Сергея Нечипорука, а также двух его заместителей - Сергея Жирова и Владимира Степанова.

- Всех троих обвиняют в получении взятки, задержали их с поличным. Деньги они получали длительное время, в том числе и на свои банковские карты. Сейчас Нечипорук, Жиров и Степанов арестованы по решению суда, - рассказал депутат.

Сергей Нечипорук возглавил отдел надзорной деятельности МЧС города Тольятти с апреля 2016 года. До этого работал заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

Подробности очередного коррупционного дела скоро на samara.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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