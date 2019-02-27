В Самаре Камаз не пропустил "Ниссан", пострадала пассажирка легковушки

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-27T19:18:19+03:00

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Ночью в Самаре произошло ДТП в Октябрьском районе. Под колеса КамАЗа в одном из дворов попала легковушка. Водитель Ниссана ехал по главной дороге и вдруг ему на встречу из двора дома по ул. Мичурина начала выворачивать КамАЗ. Водитель махины решил не уступать дорогу легковушке.

- За рулем Ниссана был 33-летний водитель. Он не успел среагировать на помеху и произошло столкновение. Пострадала пассажирка легкового авто, 39-летняя женщина оказалась в больнице, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас женщина находится в одной из городских больниц. Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех деталях происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU