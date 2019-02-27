2019-02-27T19:59:06+03:00
Общество

Александр Фетисов: "Мы делаем все, чтобы игра Крылья Советов - Енисей прошла на "Самара Арене"

Председатель совета директоров клуба рассказал, что газон чувствует себя хорошо, а вот снег еще предстоит очистить до конца
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Фетисов уверен, что "Крылья" сыграют первый матч на "Самара Арене"Александр Фетисов уверен, что "Крылья" сыграют первый матч на "Самара Арене"
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Игра "Крылья Советов" - "Енисей" 9 марта с высокой степенью вероятности пройдет на "Самара Арене". Сейчас работы идут полным ходом: продолжается очистка и вывоз с территории снега. Об этом журналисту "КП-Самара" рассказал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

- Мы делаем все, чтобы первая игра сезона прошла на "Самара Арене". Газон чувствует себя хорошо, не вызывает никаких опасений, зиму он перенес нормально. Снег чистим постоянно, стараемся успеть, все будет зависеть от погоды, конечно же, - прокомментировал Александр Фетисов.

Также он отметил, что газон уже проверили представители РФС, они им полностью довольны.

Тем временем на стадионе "Металлург" 27 февраля прошел матч ветеранов и болельщиков "Крыльев". Искусственный газон тоже чувствует себя отлично, поле сертифицировано РФС и может стать запасной площадкой для игры.

Напомним, что первую игру "Крылья" проведут 2 марта в Москве против местного "Локомотива", а вот 9 марта примут "Енисей" у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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