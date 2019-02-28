2019-02-28T11:39:30+03:00
Общество

В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда

Пока денег на проведение работ у властей нет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Улицу XXII Партсъезда хотят продлить от Московского шоссе до улицы СолнечнойУлицу XXII Партсъезда хотят продлить от Московского шоссе до улицы СолнечнойФото: Яндекс.Карты
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Проект продления улицы XXII Партсъезда на участке от Московского шоссе до улицы Солнечной в Самаре отправят на доработку. Об этом сообщили в департаменте градостроительства.

- Проектирование объекта было завершено в 2012 году. Вся эта документация получила положительное заключение госэкспертизы, однако денег на эти цели не оказалось, поэтому к работам так и не приступили. Сейчас необходима корректировка проекта, но средства на это тоже пока не предусмотрены, - сообщили представители ведомства.

По словам городских чиновников, они планируют заключить соглашение с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а затем объявить торги на поиск подрядчика для корректировки проекта продления XXII Партсъезда. Также в планах у властей — продлить эту улицу на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, но этот проект тоже требует корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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