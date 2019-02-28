В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-28T12:50:22+03:00

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В среду, 27 февраля, примерно в 18:10 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешехода. Там на улице Стара-Загора под троллейбус угодил 64-летний мужчина.

- Троллейбусом управляла 52-летняя женщина. Она двигалась в направлении улицы Ново-Вокзальной. В пути следования она сбила мужчину, который находился на проезжей части без цели ее перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU