2019-02-28T12:50:22+03:00
Происшествия

В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину

Пешехода с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В среду, 27 февраля, примерно в 18:10 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешехода. Там на улице Стара-Загора под троллейбус угодил 64-летний мужчина.

- Троллейбусом управляла 52-летняя женщина. Она двигалась в направлении улицы Ново-Вокзальной. В пути следования она сбила мужчину, который находился на проезжей части без цели ее перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь