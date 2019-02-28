2019-02-28T14:03:41+03:00
Спорт

В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б

«Лада» и ЦСК ВВС рассматривают вариант сделать команду общим фарм-клубом в турнире
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В Самарской области может появиться еще один профессиональный хоккейный клуб. Речь идет о команде, которая будет выступать в Первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б). Клуб будет базироваться в одном из городов области, скорее всего, в Сызрани или Новокуйбышевске. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» со ссылкой на генерального директора ЦСК ВВС Михаила Ничепуренко.

- В мае руководств ВХЛ может принять решение, что у всех клубов ВХЛ должен появиться фарм-клуб в ВХЛ-Б. Если это произойдет, мы будем прорабатывать этот вопрос. Клуб обязательно должен быть в Самарской области. Где он будет базироваться – в Сызрани, в Новокуйбышевске, - на каких условиях выступать, сколько нужно денег, все это будем обсуждать, - сказал Ничепуренко.

Руководства ЦСК ВВС и тольяттинской «Лады» рассматривают возможность создать один клуб в ВХЛ-Б на двоих. Это позволит уменьшить расходы каждой из команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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