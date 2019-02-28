В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
Днем в четверг, 28 февраля, в Самаре произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. На улице Демократической в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова столкнулись два трамвая. В итоге движение транспорта оказалось парализовано.
- У одного трамвая вроде бы тормоза отказали, и он врезался в едущий впереди состав. Кабина "виновника" ДТП превратилась в "мясо", - пишут очевидцы в соцсетях.
По словам местных жителей, из-за аварии на участке от улицы Ташкентской до улицы Георгия Димитрова образовалась пробка примерно из 12 трамваев. На месте происшествия работали полицейские и медики скорой помощи. В департаменте транспорта сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Движение трамваев было восстановлено в 14:44.
На месте аварии работали сотрудники полиции и медикиФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU