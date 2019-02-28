2019-02-28T14:58:57+03:00
Спорт

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» планирует заявиться в ПФЛ

Как стало известно «КП-Самара», команда собирается пройти процедуру лицензирования для участия в сезоне 2019/2020
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Костяк команды составляют воспитанники тольяттинского футбола. Фото: ФК «Акрон» ТольяттиКостяк команды составляют воспитанники тольяттинского футбола. Фото: ФК «Акрон» Тольятти
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Бронзовый призер чемпионата России среди команд третьего дивизиона зоны «Приволжье» тольяттинский клуб «Акрон» собирается заявиться в ПФЛ. Команда планирует пройти процедуру лицензирования для участия в сезоне 2019/2020. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали в пресс-службе «Акрона».

- Наш клуб старается не стоять на месте и продолжать свое поступательное развитие. Тольятти имеет отличные футбольные традиции и инфраструктурную базу, здесь находится управляющая компания «AKRON HOLDING». Важно еще и то, чтобы наши воспитанники видели ориентир, к которому им нужно стремиться и где они при должном отношении смогут начинать себя реализовывать уже на профессиональном уровне, - рассказал директор «Акрона» Иван Киреев.

Костяк команды составили воспитанники тольяттинского футбола. «Акрон» уже начал подготовку к сезону: в усеченном составе клуб чередует тренировки на открытом воздухе и в зале. При этом команда продолжает участвовать в городских турнирах по футболу и мини-футболу, а в марте «Акрон» сыграет на турнире памяти Бориса Поварчука в Сызрани. Там тренерский штаб собирается просмотреть большую группу молодых футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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