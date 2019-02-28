На Солнечной в Самаре сожгли иномарку директора управляющей компании

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-28T15:01:38+03:00

Машину подожгли примерно в два часа ночи Фото: скрин с видео

Год назад другую "Тойоту" Виктора Белова уже поджигали похожим образом [видео]

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13 февраля на улице Солнечной у дома № 53 загорелась "Тойота Лэнд Крузер 200". Как оказалось, машина принадлежит проживающему по этому адресу директору управляющей компании "Ремстройсервис" Виктору Белову. Его автомобиль подожгли.

- Было возбуждено уголовное дело по факту поджога. Неизвестный разбил боковое стекло и бросил в салон бутылку с горючей смесью. Все произошло ночью, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На днях полицейские нашли подозреваемого. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний руководитель "Самарского регионального содружества ТСЖ". По мнению силовиков, преступление он совершил на почве личных неприязненных отношений. Сейчас разбирательства продолжаются. Отметим, что 20 февраля прошлого года другую "Тойоту" Белова подожгли похожим образом. То преступление так и осталось нераскрытым.

Поджог автомобиля Белова Самара.Поджог автомобиля директора управляющей компании Ремстройсервис Виктора Белова в феврале 2019г. Видео Тахира Байбекова

ИСТОЧНИК KP.RU