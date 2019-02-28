В Самару на гражданский форум приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
На этой неделе в Самару приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он примет участие в Самарском гражданском форуме, который будет посвящен обсуждению федеральной и региональной общественно-политической жизни.
- Форум пройдет в эту субботу, 2 марта, в 12 часов в гостинице «Бристоль-Жигули» на улице Куйбышева, 111. Вход свободный. Встреча с Игорем Стрелковом и пресс-конференция начнется в 10 часов, - сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Отметим, что Игорь Стрелков является государственным, военным и политическим деятелем, публицистом и писателем. Он долгое время работал в органах ФСБ России. Широкую известность Игорь Стрелков получил после участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU