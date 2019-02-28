В Самару на гражданский форум приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-28T16:23:19+03:00

Пресс-конференция с ним пройдет в гостинице на улице Куйбышева

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На этой неделе в Самару приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он примет участие в Самарском гражданском форуме, который будет посвящен обсуждению федеральной и региональной общественно-политической жизни.

- Форум пройдет в эту субботу, 2 марта, в 12 часов в гостинице «Бристоль-Жигули» на улице Куйбышева, 111. Вход свободный. Встреча с Игорем Стрелковом и пресс-конференция начнется в 10 часов, - сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Отметим, что Игорь Стрелков является государственным, военным и политическим деятелем, публицистом и писателем. Он долгое время работал в органах ФСБ России. Широкую известность Игорь Стрелков получил после участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU