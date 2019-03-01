На Обводной дороге под Самарой в столкновении двух легковушек погибли три человека

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-01T12:17:39+03:00

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В пятницу, 1 марта, около 9:30 на 2 километре Обводной дороги в Красноярском районе произошло смертельное ДТП. Там, по предварительным данным, столкнулись «Лада Ларгус» и Hyundai Solaris.

- На место аварии выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Они проводили аварийно-спасательные работы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося пострадали восемь человек, из них погибли трое. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU