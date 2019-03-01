Жителям Самарской области рассказали, что их ждет при уклонении от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-01T13:41:29+03:00

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В этом году информацию в налоговую по форме 3 НДФЛ нужно предоставить до 30 апреля. В противном случаи уклонисту от уплаты налогов отправят сообщении о необходимости предоставить декларацию, а затем приедет налоговая проверка. В итоге сумма, которую нужно заплатить может вырасти, чуть ли не вдвое.

- В этом году впервые в сводных налоговых уведомлениях появилась графа “сумма налогов на доходы физических лиц, не удержанные налоговым агентом”, т.е. в тех налоговых уведомлениях, которые рассылались в прошлом году по имущественным налогами, добавилась обязанность по уплате НДФЛ. Это налог, рассчитанный на основании сведений, предоставленных теми лицами, которые это налог не смогли удержать, - рассказывает заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Глеб Рушковский. - Например, налог, выплаченный в натуральной форме, сделки по приобретению имуществе юридическим лицом у частного лица.

Сейчас жители области подали только 1000 деклараций о доходах. Зато на возмещение налогового вычета за два месяца в налоговую пришло около 50 тысяч деклараций, хотя подать их можно в любое время.

- В этом году мы активируем работы по привлечению физических лиц к декларированию, - заявил Глеб Рушковский. - Эта работа велась и ранее. В прошлом году сумма уплаты НДФЛ от физических лиц увеличилась на 12,4% в деньгах это 75,6 миллиона рублей. Общая сумма поступления по этой статье - 682 миллиона рублей.

Самая распространенная статья доходов населения, которую жители области декларируют с большой неохотой - это сдача в аренду недвижимость. Чтобы бюджет все же получил средства от прибыли частных лиц, налоговики внимательно отслеживают все предложения об аренде на популярных интернет ресурсах, а также плотно работают с риэлтерскими агентствами. Кроме того сведения о факте сдачи в аренду помещений ведомство получает по обращениям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU