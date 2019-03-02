В Самарской области в качестве самозанятых зарегистрировались пока всего 4 человека

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-02T12:32:10+03:00

С 2020 года им придется декларировать доходы и платить с них налог в 4%

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В Самарской области налоговая в ближайшее время возьмет под контроль парикмахеров, фотографов, мастеров маникюра и таксистов, то есть тех, кто работает «на себя». Всем этим людям предлагают в этом году добровольно зарегистрироваться в качестве самозанятых. С 2020 года они начнут декларировать свои доходы и платить с них 4% государству.

- Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина, не нужно ходить в налоговую, достаточно скачать специальное приложение. В нем необходимо будет указать род деятельности, а затем заносить туда свои заработки и платить налог на профессиональный доход, - рассказал замглавы УФНС по Самарской области Глеб Рушковский.

К слову, пока жители региона не очень охотно регистрируются в реестре самозанятых граждан. Пока в нем находятся всего 4 человека. Глеб Рушковский отметил, что зарегистрироваться тем, кто работает «на себя», все-таки нужно, ведь в дальнейшем контроль за этим, как и штрафы, будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU