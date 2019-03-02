Жительницы Самары смогут 8 марта бесплатно сходить в музеи

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-02T16:30:16+03:00

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Министерство культуры РФ подарило всем женщинам возможность 8 марта бесплатно посетить многие столичные музеи. Самарская область не осталась в стороне и тоже поддержала эту идею.

- Призываю музеи Самарской области присоединиться к праздничной акции и пригласить милых женщин бесплатно посетить музейные экспозиции 8-10 марта, - написал глава регионального министерства культуры Сергей Филиппов в своем Твиттере.

На призыв чиновника сделать такой подарок дамам уже откликнулись Самарский художественный музей и музей имени П.В. Алабина. Первый анонсировал бесплатное посещение своих постоянных экспозиций для женщин 8 марта. А второй пообещал сделать свободным вход в течение трех дней: с 8 по 10 марта. В музее Алабина самарчанки смогут бесплатно посетить выставку «Дамские штучки».

ИСТОЧНИК KP.RU