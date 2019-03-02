На трассе М-5 под Сызранью из-за ДТП ввели реверсивное движение

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-02T17:00:51+03:00

Фуру занесло на дороге, и она перегородила проезд другим автомобилям

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Днем в субботу, 2 марта, на 913 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Из-за этого там оказалось парализовано движение транспорта.

- На участке трассы М-5 из-за аварии с 16:05 было введено реверсивное движение, - сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Вероятнее всего, речь идет об аварии с участием фуры. Как пишут местные СМИ, водитель большегруза не справился с управлением, и машину занесло на проезжей части. Она перегородила дорогу около спуска к Первомайску. В итоге на трассе и по направлению к Тольятти, и в сторону Сызрани образовалась огромная пробка. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU