Ушел в школу и пропал: в Самаре возле ТЦ InCube нашли тело 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-02T17:54:45+03:00

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Днем в субботу, 2 марта, в Самаре был объявлен в розыск 13-летний подросток. Утром он ушел в школу, расположенную в Юнгородке, но так до туда и не дошел. Недавно волонтеры ДПСО "Лиза Алерт" сообщили, что мальчик найден. К сожалению, он погиб.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, тело подростка обнаружили возле торгового центра InCube на улице Коммунистической. По предварительным данным, он упал с крыши этого здания и погиб на месте.

- Я знаю этого парня. Мы с ним в одной школе учились. Он всегда тихий был, ни с кем особо не разговаривал. Постоянно с книгой какой-нибудь ходил. Учился на одни пятерки, его учителя вечно на олимпиады таскали. Однако в школе его никто не унижал и не издевался над ним, - рассказал знакомый погибшего подростка.

Почему подросток не пошел в школу, и как он оказался в другом конце города, пока остается загадкой. Установить точную причину гибели мальчика и все обстоятельства происшествия предстоит правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU