Снег продолжает атаковать: в Самаре сошедшая с крыши дома глыба сломала козырек подъезда

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-02T18:49:28+03:00

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В субботу, 2 марта, коммунальщики бросили все силы на расчистку крыш от снега и наледи. Вот только не везде они успевают сделать свою работу вовремя. Так, сегодня днем снег сошел с крыши дома № 36 на улице Средне-Садовой и разбил козырек подъезда.

- Глыба снега просто снесла подъездный навес. Теперь он возле входа валяется. Хорошо, что никто не пострадал, - поделился в соцсетях местный житель.

К слову, похожий случай произошел, по предварительным данным, и в старом центре города. Там около 6 часов утра стали сходить с крыши глыбы льда. В итоге подъездный навес разнесло в щепки и заблокировало вход в дом. Кроме того, рухнувший снег сорвал провода и антенны, и жители остались без интернета и ТВ.

Упавшая с крыши глыба снега завалила выход из домаФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU