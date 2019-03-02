2019-03-02T18:49:28+03:00
Общество

Снег продолжает атаковать: в Самаре сошедшая с крыши дома глыба сломала козырек подъезда

К счастью, никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Максим ЧуркинФото: Максим ЧуркинФото: vk.com
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В субботу, 2 марта, коммунальщики бросили все силы на расчистку крыш от снега и наледи. Вот только не везде они успевают сделать свою работу вовремя. Так, сегодня днем снег сошел с крыши дома № 36 на улице Средне-Садовой и разбил козырек подъезда.

- Глыба снега просто снесла подъездный навес. Теперь он возле входа валяется. Хорошо, что никто не пострадал, - поделился в соцсетях местный житель.

К слову, похожий случай произошел, по предварительным данным, и в старом центре города. Там около 6 часов утра стали сходить с крыши глыбы льда. В итоге подъездный навес разнесло в щепки и заблокировало вход в дом. Кроме того, рухнувший снег сорвал провода и антенны, и жители остались без интернета и ТВ.

Упавшая с крыши глыба снега завалила выход из дома Фото: vk.com

Упавшая с крыши глыба снега завалила выход из домаФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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