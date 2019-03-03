В Самаре на Южном шоссе женщина на «Опель Мокка» влетела в «Ниву 4х4»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-03T13:16:38+03:00

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2 марта около шести часов вечера в Самаре произошло крупное ДТП. Женщина на «Опель Мокка» ехала по Южному шоссе в сторону ул. Уральской. Недалеко от поста ГИБДД водитель слишком разогналась и не справилась с управлением автомобиля. В итоге «Опель» столкнулся с отечественной Лада 4х4, который ехал по полосе встречного движения.

- В результате аварии госпитализированы оба водителя – 48-летняя женщина за рулем «Опель Мокка» и 50-летний водитель «Нивы», - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области. – Известно, что у женщины закрытый перелом левой лодыжки.

Оба автомобиля тоже серьезно пострадали – капоты буквально смяты.

ИСТОЧНИК KP.RU