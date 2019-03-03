2019-03-03T19:27:44+03:00
Происшествия

Авария под Самарой: женщина на "Шевроле" попала под КамАЗ

Женщина-водитель погибла
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
В аварии от полученных травм на месте погибла водитель «Шевроле Нива»В аварии от полученных травм на месте погибла водитель «Шевроле Нива»
Изменить размер текста:

2 марта на трассе Самара – Большая Черниговка произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Со стороны Самары ехал 42-летний водитель на «Киа Рио». Он не выбрал безопасную дистанцию, приблизился к впереди едущей «Шевроле Нива» и столкнулся с автомобилем. «Шевроле», за рулем которой ехала 33-летняя женщина, из-за столкновения вылетела на встречку, прямо под КамАЗ.

- В аварии от полученных травм на месте погибла водитель «Шевроле Нива», - комментируют случившееся в полиции. – Водителю КамАЗа оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надежда есть: в Самаре продолжают искать таинственно пропавшую Лину Сторожеву
Не нужно полагаться на удачу: под Тольятти в метель заблудились два рыбака
В Тольятти крыша «хрущевки» обвалилась под тяжестью снега
В Самарской области два человека чуть не погибли, спасая снегоход
В Самаре прошел митинг против мусорной реформы и сокращений на заводах
В Тольятти в аварии с участием такси пострадала двухлетняя девочка
В Самаре на Южном шоссе женщина на «Опель Мокка» влетела в «Ниву 4х4»
«Мы в них не сомневались»: в «Крыльях Советах» довольны дебютом новичков
Гидрометцентр: в Самарской области впервые за 20 лет выпало так много снега
«Ошиблись при смене»: тольяттинская «Ладья» проиграла «Стальным Лисам»
Теплоэнергия, отходы, управляющие компании: региональный министр ЖКХ обсудит с жителями Самары острые вопросы
В Жигулевске местные жители во время ссоры случайно убили своего приятеля
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с двумя иномарками
В Самаре в районе завода Тарасова произошел пожар