Авария под Самарой: женщина на "Шевроле" попала под КамАЗ

СЕГОДНЯ 19:27 2019-03-03T19:27:44+03:00

В аварии от полученных травм на месте погибла водитель «Шевроле Нива»

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2 марта на трассе Самара – Большая Черниговка произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Со стороны Самары ехал 42-летний водитель на «Киа Рио». Он не выбрал безопасную дистанцию, приблизился к впереди едущей «Шевроле Нива» и столкнулся с автомобилем. «Шевроле», за рулем которой ехала 33-летняя женщина, из-за столкновения вылетела на встречку, прямо под КамАЗ.

- В аварии от полученных травм на месте погибла водитель «Шевроле Нива», - комментируют случившееся в полиции. – Водителю КамАЗа оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU