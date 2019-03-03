В Самаре 18 трамваев начнут ездить без кондуктора

3 Март 22:48 2019-03-03T22:48:49+03:00

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ТТУ Самары заключает договор с ООО «Карддекс». Компания поставит 18 комплектов оборудования для трамваев без кондукторов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- ТТУ заплатит 597 780 рублей за 18 комплектов турникетов и трех преграждающих планок, - говорится в документах закупки.

Ранее сообщалось, что ТТУ хочет в качестве эксперимента в начале 2019 года отказаться от кондуктора на одном из трамвайных маршрутов.

- Мы прорабатываем вопрос внедрения бескондукторной оплаты проезда на городском электротранспорте. Сейчас мы решаем, как быть с закупкой оборудования, оно очень дорогостоящее. На одном из маршрутов трамвая мы запустим пилотный проект, -рассказали тогда в ТТ

ИСТОЧНИК KP.RU