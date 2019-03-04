2019-03-04T08:46:17+03:00
Происшествия

В Самаре на Утевской водитель Mercedes сбил насмерть девушку

ДТG произошло неподалеку от автобусной остановки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Радик Салахов / ДТП 163 СамараФото: Радик Салахов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в понедельник, 4 марта, в Куйбышевском районе Самары произошла смертельная авария. Там на улице Утевской водитель Mercedes сбил девушку. Об этом очевидцы сообщают в группе ДТП 163 Самара.

- ДТП возле автобусной остановки произошло. Иномарка после удара еще несколько метров проехала. Девушка скончалась на месте, - рассказали свидетели случившегося.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Им предстоит установить все обстоятельства и детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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