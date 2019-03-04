В Тольятти в кафе незаконно держали 11-месячного бурого медведя

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-04T13:45:56+03:00

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В Самарской области природоохранная прокуратура спасла из неволи 11-месячного бурого медведя. Животное по кличке Балу незаконно держали в кафе «Очаг» в Тольятти.

- Медведь содержался в заведении без правоустанавливающих документов о его происхождении, отлове или рождении в неволе. В адрес директора организации было внесено представление с требованием устранить нарушения, - сообщили в пресс-службе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

История для медведя закончилась благополучно. Его через органы ветеринарии передали зоозащитникам — благотворительному фонду защиты животных «БИМ». Теперь Балу будет жить в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU