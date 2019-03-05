В Самарской области парень может сесть на 2 года за похищение шампуня

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-05T11:55:15+03:00

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В Безенчукском районе полицейские раскрыли дерзкое ограбление магазина. Там пропали несколько бутылок шампуня на общую сумму 1900 рублей. Как выяснилось, на средство для мытья головы позарился 19-летний местный житель.

- Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина. Судя по записям, молодой человек спокойно подошел к стеллажу с бытовой химией, а затем взял с полки несколько бутылок шампуня и спрятал их под куртку. После этого он, минуя кассы, покинул магазин, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Парня нашли и задержали. По данным полицейских, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Молодой человек рассказал, что продал украденные бутылки шампуня прохожим, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до 2 лет лишения свободы. Недавно выяснилось, что он причастен к похищению товара и из другой торговой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU