2019-03-05T18:59:19+03:00
Общество

Самарский кадетский корпус МВД РФ отметил свое 5-летие

Приказ о создании учебного учреждения был подписан в 2014 году и в сентябре кадетский корпус принял первых курсантов
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: Самарский кадетский корпус МВД РФФото: Самарский кадетский корпус МВД РФ
Изменить размер текста:

Сейчас в Самарском кадетском корпусе МВД РФ обучается 289 воспитанников со всех регионов России. В учебном заведении есть все условия для разностороннего развития личности: кадетский хор, хореографические кружки, занятия по обучению игре на гитаре. Работает секции бокса, дзюдо, самбо, рукопашного боя, легкой атлетики, силовой подготовки, футбола и волейбола.

Немало внимания уделяют и патриотическому воспитанию курсантов. Девиз образовательного учреждения: «Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем – верно Отчизне служить!»

- У меня мама полицейский, полковник в отставке. И я хочу поступил в институт МВД, - рассказывает Данила Заев курсант второго курса, - Учеба в Самарском кадетский корпус МВД РФ в дальнейшем мне пригодится на работе, хотя привыкать к дисциплине было тяжело. А еще я нашел здесь новых друзей. У нас здесь такое правило – один за всех и все за одного!

На праздничном мероприятии, посвященном 5-летию образовательного учреждения, лучшие сотрудники Кадетского корпуса были отмечены наградами и почетными грамотами Губернатора Самарской области и Министерства внутренних дел России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова, людям возвращают тепло
Прокуратура заинтересовалась ДТП под Самарой, где после столкновения автобуса и двух легковушек пострадали 6 человек
Жена самарского олигарха Ксения Царицына встретилась с Арашем в Дубае
Почетный житель Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
В Тольятти из-за ДТП с участием такси и "Шкоды" оказалась перекрыта проезжая часть
Банки вместо ДДУ: в Самарской области введут проектное финансирование строительства
В Тольятти росгвардейцы задержали похитителя аккумулятора от «десятки»
Мокрый снег, дождь и туман: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
В Самаре на Ново-Садовой трамвай протаранил грузовую "Газель"
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
2,5 миллиона аккумуляторов: в 2018 году «АКОМ» побил собственный рекорд