Самарский кадетский корпус МВД РФ отметил свое 5-летие

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-05T18:59:19+03:00

Приказ о создании учебного учреждения был подписан в 2014 году и в сентябре кадетский корпус принял первых курсантов

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Сейчас в Самарском кадетском корпусе МВД РФ обучается 289 воспитанников со всех регионов России. В учебном заведении есть все условия для разностороннего развития личности: кадетский хор, хореографические кружки, занятия по обучению игре на гитаре. Работает секции бокса, дзюдо, самбо, рукопашного боя, легкой атлетики, силовой подготовки, футбола и волейбола.

Немало внимания уделяют и патриотическому воспитанию курсантов. Девиз образовательного учреждения: «Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем – верно Отчизне служить!»

- У меня мама полицейский, полковник в отставке. И я хочу поступил в институт МВД, - рассказывает Данила Заев курсант второго курса, - Учеба в Самарском кадетский корпус МВД РФ в дальнейшем мне пригодится на работе, хотя привыкать к дисциплине было тяжело. А еще я нашел здесь новых друзей. У нас здесь такое правило – один за всех и все за одного!

На праздничном мероприятии, посвященном 5-летию образовательного учреждения, лучшие сотрудники Кадетского корпуса были отмечены наградами и почетными грамотами Губернатора Самарской области и Министерства внутренних дел России.

ИСТОЧНИК KP.RU