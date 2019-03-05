2019-03-05T21:38:23+03:00
Происшествия

В цеху на Профильной в Самаре произошел серьезный пожар

На месте работали 78 спасателей и 20 единиц техники
Михаил ГОРЮНОВ
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Возгорание ликвидировали за несколько минутВозгорание ликвидировали за несколько минутФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сегодня вечером, 5 марта, в областной столице произошло ЧП. Как следует из информации, поступившей в 17-16 в центр управления в кризисных ситуациях, на улице Профильной, 6 в Советском районе что-то загорелось в производственном помещение.

- На место происшествия были привлечены пожарные подразделения по повышенному рангу сложности "1-БИС". После проведения разведки, удалось установить, что в здании горит растворитель в таре на площади 8 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Самарской области.

Ликвидировали пламя в 17-53. По словам пожарных, пострадавших нет. Эвакуации людей из помещения не проводилось. На месте происшествия работали 78 человек личного состава и 20 единиц техники. Сейчас устанавливаются причина пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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