В цеху на Профильной в Самаре произошел серьезный пожар

5 Март 21:38 2019-03-05T21:38:23+03:00

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Сегодня вечером, 5 марта, в областной столице произошло ЧП. Как следует из информации, поступившей в 17-16 в центр управления в кризисных ситуациях, на улице Профильной, 6 в Советском районе что-то загорелось в производственном помещение.

- На место происшествия были привлечены пожарные подразделения по повышенному рангу сложности "1-БИС". После проведения разведки, удалось установить, что в здании горит растворитель в таре на площади 8 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Самарской области.

Ликвидировали пламя в 17-53. По словам пожарных, пострадавших нет. Эвакуации людей из помещения не проводилось. На месте происшествия работали 78 человек личного состава и 20 единиц техники. Сейчас устанавливаются причина пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU