В Рождествено из-за тяжести снега обрушилась кровля двухэтажки

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-06T09:00:56+03:00

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Утром в среду, 6 марта, в селе Рождествено в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Там примерно в 5:00 на улице Шоссейной у двухэтажного жилого дома обвалилась крыша. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Кровля не выдержала тяжести снега и частично обрушилась. Она просела примерно посередине дома. Из-за этого немного осыпалась кирпичная кладка, - рассказали местные жители.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU