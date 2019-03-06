В Рождествено из-за тяжести снега обрушилась кровля двухэтажки
ЧП произошло ранним утром на улице Шоссейной
Фото: Евгений СизовФото: vk.com
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Утром в среду, 6 марта, в селе Рождествено в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Там примерно в 5:00 на улице Шоссейной у двухэтажного жилого дома обвалилась крыша. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Кровля не выдержала тяжести снега и частично обрушилась. Она просела примерно посередине дома. Из-за этого немного осыпалась кирпичная кладка, - рассказали местные жители.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU