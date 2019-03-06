В Тольятти директора управляющей компании поймали на хищении денег жильцов за коммуналку
В Тольятти полицейские задержали 49-летнего директора одной из управляющих компаний. Его подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов за коммунальные услуги.
- С февраля 2012 года по сентябрь 2015 года директор УК не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, которые поступали к нему от жильцов одного из домов в Автозаводском районе в качестве оплаты коммунальных услуг. Все эти средства злоумышленник потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного им, составила более 250 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU