2019-03-06T17:39:31+03:00
Происшествия

Самарские силовики закрыли нелегальное казино в гостинице на Рубероидной

Игроки рубились в покер
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Прокуратура СамарыПрокуратура Самары
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта, около 22:00 в гостиницу «Лира» на Рубероидной, 51 нагрянули силовики. Прокуратура Самары совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по региону накрыли подпольный клуб.

В зале для банкетов гостиницы были обнаружены оборудованные для игры в покер столы, на которых лежали игральные фишки и карты.

- Незаконная игорная деятельность была пресечена, и в настоящее время устанавливаются лица, организовавшие игорную деятельность, - отметили в прокуратуре областной столицы.

Сейчас правоохранители ищут всех лиц, причастных к организации подпольного казино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна программа празднования Масленицы 2019 в Самаре
Дыры на самарских дорогах начали восстанавливать ямочным ремонтом
Футболисты «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак приехали в гости к детям в онкологии
В Самаре горе-отец, испугавшись, что его лишат водительских прав, выплатил 260 тысяч рублей долга по алиментам
Варить – дело женское: самарчанки вытесняют мужчин из пивоварения?
Людмилу Дурову на посту руководителя аппарата Самарской губернской думы сменил Андрей Калакутский
В Самарской области после оттепели ночью похолодает до -11
В Самаре осудили вора, который прикидывался газовиком
Стало известно, как доехать до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Енисей» 9 марта
В Самаре на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящий грузовик
«Расселение не требуется»: жильцы дома в Рождествено, где обрушилась крыша, вернулись в свои квартиры
В Тольятти директора управляющей компании поймали на хищении денег жильцов за коммуналку
«Ашан» не смог разорвать контракт с ТРК «Московский» в Самаре и останется в торговом центре
Суд в Москве заочно арестовал субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена»
В Самарской области назначили нового главного федерального инспектора
«Работает только одно окно»: самарцы пожаловались на огромную очередь в приемной регоператора по вывозу мусора
В Сызрани микроавтобус опрокинулся на дороге после столкновения с легковушкой
В Похвистнево полицейские нашли у нервного пешехода полкило марихуаны