Самарские силовики закрыли нелегальное казино в гостинице на Рубероидной
Игроки рубились в покер
Прокуратура Самары
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Во вторник, 5 марта, около 22:00 в гостиницу «Лира» на Рубероидной, 51 нагрянули силовики. Прокуратура Самары совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по региону накрыли подпольный клуб.
В зале для банкетов гостиницы были обнаружены оборудованные для игры в покер столы, на которых лежали игральные фишки и карты.
- Незаконная игорная деятельность была пресечена, и в настоящее время устанавливаются лица, организовавшие игорную деятельность, - отметили в прокуратуре областной столицы.
Сейчас правоохранители ищут всех лиц, причастных к организации подпольного казино.
ИСТОЧНИК KP.RU