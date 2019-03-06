Самарские силовики закрыли нелегальное казино в гостинице на Рубероидной

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-06T17:39:31+03:00

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Во вторник, 5 марта, около 22:00 в гостиницу «Лира» на Рубероидной, 51 нагрянули силовики. Прокуратура Самары совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по региону накрыли подпольный клуб.

В зале для банкетов гостиницы были обнаружены оборудованные для игры в покер столы, на которых лежали игральные фишки и карты.

- Незаконная игорная деятельность была пресечена, и в настоящее время устанавливаются лица, организовавшие игорную деятельность, - отметили в прокуратуре областной столицы.

Сейчас правоохранители ищут всех лиц, причастных к организации подпольного казино.

ИСТОЧНИК KP.RU