Нашли в оттаявшем снегу: в Самарской области труп исчезнувшего железнодорожника месяц пролежал в сугробе на оживленной улице

6 Март 22:30 2019-03-06T22:30:36+03:00

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Трагически завершились поиски 47-летнего жителя Сызрани Григория Сидоров, который пропал в начале февраля этого года. Труп мужчины обнаружили в подтаявшем снегу на улице Трудовой, сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Сотрудник транспортной компании ушел из дома 2 февраля к своему приятелю, который живет в 5 минутах ходьбы от его дома. Мужчины выпили, и гость ушел, после чего его видели прохожие на улице. Дальше след Григория теряется. 6 марта же его мерзлое тело было обнаружено в сугробе у припаркованных автомобилей.

Родственники не исключают и насильственной смерти мужчины. На покойнике не было куртки и обуви, они лежали рядом.

Сейчас предстоит судмедэкспертиза, которая и выяснит от чего погиб сызранец.

ИСТОЧНИК KP.RU