Нашли в оттаявшем снегу: в Самарской области труп исчезнувшего железнодорожника месяц пролежал в сугробе на оживленной улице
Трагически завершились поиски 47-летнего жителя Сызрани Григория Сидоров, который пропал в начале февраля этого года. Труп мужчины обнаружили в подтаявшем снегу на улице Трудовой, сообщает портал «Маленькая Сызрань».
Сотрудник транспортной компании ушел из дома 2 февраля к своему приятелю, который живет в 5 минутах ходьбы от его дома. Мужчины выпили, и гость ушел, после чего его видели прохожие на улице. Дальше след Григория теряется. 6 марта же его мерзлое тело было обнаружено в сугробе у припаркованных автомобилей.
Родственники не исключают и насильственной смерти мужчины. На покойнике не было куртки и обуви, они лежали рядом.
Сейчас предстоит судмедэкспертиза, которая и выяснит от чего погиб сызранец.
ИСТОЧНИК KP.RU