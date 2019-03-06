2019-03-06T22:30:36+03:00
Происшествия

Нашли в оттаявшем снегу: в Самарской области труп исчезнувшего железнодорожника месяц пролежал в сугробе на оживленной улице

Мужчина пропал при невыясненных обстоятельствах
Кирилл КАРИМОВ
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Родные до последнего надеялись найти Георгия живымРодные до последнего надеялись найти Георгия живымФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Трагически завершились поиски 47-летнего жителя Сызрани Григория Сидоров, который пропал в начале февраля этого года. Труп мужчины обнаружили в подтаявшем снегу на улице Трудовой, сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Сотрудник транспортной компании ушел из дома 2 февраля к своему приятелю, который живет в 5 минутах ходьбы от его дома. Мужчины выпили, и гость ушел, после чего его видели прохожие на улице. Дальше след Григория теряется. 6 марта же его мерзлое тело было обнаружено в сугробе у припаркованных автомобилей.

Родственники не исключают и насильственной смерти мужчины. На покойнике не было куртки и обуви, они лежали рядом.

Сейчас предстоит судмедэкспертиза, которая и выяснит от чего погиб сызранец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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