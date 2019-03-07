2019-03-07T13:55:21+03:00
Общество

Фото грибов, которые якобы «выросли» на стенах самарской квартиры, гуляют по всему интернету

Такие же снимки, якобы показывающие плохую работу управляющей компании, появились в пабликах и других городов России
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара LifeФото: Самара LifeФото: vk.com
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В четверг, 7 марта, в одном из популярных самарских пабликов появились шокирующие фотографии грибов, которые якобы выросли в квартире на улице Георгия Димитрова в Самаре из-за плохой работы управляющей компании. Автор поста утверждает, что крыша в их доме течет с 2017 года, а УК не реагирует на жалобы.

- Так как крыша течет, мы третий год не можем сделать дома ремонт. Домой уже страшно заходить. Можно сказать, живем в полной антисанитарии. Дома начали расти грибы размером с кулак. Летом писали заявление на возмещение ущерба, и все, что нам выплатили, - это компенсация в размере 13 тысяч рублей, - написал «самарец» в соцсети.

Интернет-пользователи сразу же подключились к обсуждению этой проблемы и никто не усомнился в ее правдивости. Однако, как выяснилось, снимки огромных грибов сегодня разлетелись по всему интернету. К примеру, такие же грибы уже третий год растут в квартире жителя Мурманска. У этого мужчины даже обои такие же, как у самарца, да и сами наросты подозрительно похожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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