В Самаре с крыши дома на Пролетарской сошла снежная лавина и повредила козырек магазина

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-07T14:46:20+03:00

Жители уже давно просили почистить УК снег, но работников так и не дождались

Изменить размер текста: A A

В ночь на четверг, 7 марта, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там с крыши дома № 177 по улице Пролетарской сошла настоящая снежная лавина.

- Снегом посносило рекламные и сливные конструкции. Хорошо хоть головы людям не посносило, а я успела убрать машину, - рассказала одна из местных жительниц.

По словам жильцов дома, крышу уже давно стоило почистить. Снег начал скатываться с кровли еще днем 6 марта. Тогда он повредил вывеску и козырек ателье. Жильцы обратились к властям с просьбой помочь в очистке крыши. Администрация Железнодорожного района поручила УК как можно скорее принять меры, однако снег рабочих так и не дождался и в итоге сошел сам. Снежные глыбы обрушились на козырек мясного магазина. К счастью, в этот момент никого рядом не было: ни машин, ни людей. ЧП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU